氣候大會開幕發言 籲各國團結行動 聯國秘書長﹕我們正自掘墳墓

COP26周日登場，聯合國氣候變化格拉斯哥大會主席岑浩文（Alok Sharma）在開幕禮說，今屆氣候談判是確保全球暖化幅度限制在1.5℃目標的「最後、最好的希望」。

COP26的目標是讓近200個國家作出減排承諾，將全球升溫幅度控制在較工業化前高出2℃以下，並盡力向1.5℃的目標進發。不過，多個主要化石燃料消耗或生產大國都缺席，包括作為全球最大溫室氣體排放國之一的中國，國家主席習近平不出席COP26，周一僅以書面形式在峰會發言，是唯一以書面形式在COP26發言的領袖。石油大國俄羅斯總統普京也不會親自出席峰會。

在COP26召開前，G20峰會周日在羅馬閉幕， 根據G20聯合公報，各國領導人同意將目標定在1.5℃以內，並呼籲各國採取有意義和有效的行動。

不過，約翰遜在記者會質疑各國領袖作出的承諾不夠，他從羅馬飛往格拉斯哥出席COP26前警告說，時至今天，一些對溫室氣體排放負有最大責任的國家，依然做得不夠：「若我們要阻止COP26失敗，就必須做出改變，我要明確指出，若格拉斯哥的談判失敗，一切將化為烏有。」

拜登批中俄未盡力

美國總統拜登則表示，G20會議在許多議題取得「切實的」進展，但對於透過視像形式與會的俄羅斯和中國領袖，並未提出更有力的氣候承諾感到「失望」。拜登說：「這將要求我們繼續關注中國沒有做什麼，俄羅斯沒有做什麼，沙特沒有做什麼。」白宮周一進一步表示，中國有義務、亦有能力採取進一步行動。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）周一乘空軍一號前往蘇格蘭格拉斯哥前告訴記者，有些國家明顯是局外人（outliers），其中一個是中國，他們不會由領導等級的代表出席COP26，「我們確信，在我們前進之際，他們有義務挺身展現更大的抱負。我們會持續施壓」。

（衛報/法新社/路透社）