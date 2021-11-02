旅業回暖 美航企缺人被迫撤航班

美國航空公司的困境從上周後期開始，由於強風導致該公司有時未能使用得州達拉斯/沃思堡國際機場的跑道，機組人員難以就位，上周六和周日航班取消及延誤的情况更嚴重，兩日分別取消了數百航班；西南航空也共取消了約100班機。

疫下減人 未及招聘補充

隨着多國防疫措施陸續鬆綁，加上年底長假期將至，預計旅行需求提升，將考驗航空公司的應付能力。疫情期間，雖然聯邦政府提供紓困措施禁止航空公司裁員，但未能阻止它們游說千計員工自願離職，去年底聯邦援助到期，美國航空安排1.9萬名員工暫時休假，當援助恢復後，又取消員工休假，但人手仍然不足。美國航空、西南航空及其他航公司現正招聘人手，取代離職員工。美國航空營運總監長西摩（David Seymour）稱，公司正增加人手以應付旅遊旺季，近1800名空中服務員將陸續重返工作崗位，年底前會再增聘最少600人。

（衛報/華爾街日報）

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