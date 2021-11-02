亞太多國重開旅遊 迎聖誕振經濟 疫後外遊成本增 業界未敢樂觀

澳洲悉尼、墨爾本的國際機場昨日迎來首批入境免隔離的客機搭客，機場出現親友團聚、外國人雀躍準備出境回家的場面。總理莫里森昨稱這是澳洲的「大日子」，該國「準備好起飛」。澳洲自去年3月20日實施封鎖，連國民、永久居民都要取得批准才能入境，且須在酒店隔離14天。如今准許居於首都坎培拉、新南威爾士省、維多利亞省的國民免申許可證入境及毋須隔離檢疫。至於免檢疫國際旅遊，暫僅限已接種疫苗的新西蘭人入境，11月21日將增加新加坡公民。

澳洲有限度准入境免隔離

泰國經過以布吉島作試點允許入境免檢疫旅遊4個月後，昨開放外國旅客在全國各地觀光，預計11月和12月每月有30萬人入境，初步目標是歐美旅客。新政策批准中國、美國、英國、日本等63個「低風險」國家及地區的旅客，只要完成接種新冠疫苗和抵埗頭一夜入住政府批准的酒店，可以入境逗留21天。「低風險」國家名單外的已接種旅客，限遊曼谷、普吉、清邁等17地，且須接受最少7天的酒店檢疫隔離。

馬來西亞旅遊、藝術及文化部長受訪稱，因應鄰國對外國旅客放寬入境限制，大馬浮羅交怡將由11月15日起推行國際旅遊氣泡計劃，供外國旅客毋須檢疫逗留最少3天；若情况良好，或可於12月初全國開放給外國旅客。

星馬泰越柬印尼迎國際客

另外，柬埔寨亦準備11月底率先開放臨海兩省予完成接種外國旅客免檢旅遊；越南亦計劃允許外國遊客於11月到富國島度假。印尼10月已准特定的數國遊客有條件到峇里島度假。

旅遊業是亞太，尤其是東南亞的主要經濟動力。澳洲和泰國原為全球最嚴格實施防疫邊境管制的國家，但隨着歐美等愈來愈多地區通關，兩國亦決定解封，謀求促進經濟和外交。商業策略顧問公司鮑爾亞洲集團高層哈里曼（Jay Harriman）表示，星馬泰和越南等國處理疫情的態度，已由「清零」轉趨「與病毒共存」，這正是近期防疫措施改變背後的主因。

「清零」轉趨「與病毒共存」

不過旅遊業料將復蘇緩慢，如泰國預計新措施可使明年旅客人數升至1500萬，帶來逾300億美元收益，但旅客人數將仍不到疫前一年4000萬的四成。國際航空運輸協會（IATA）估計，全球航空業2020年至2022年間損失達2000億美元，單是亞洲2020年便損失近500億美元，今年8月和9月的亞太國際旅運只及2019年水平的約4%。

亞太旅遊協會總裁奧蒂格拉（Liz Ortiguera）稱，泰國重新開放是重要一步，因它是東南亞國家的學習對象之一，但病毒變種、疫苗計劃、邊境政策將影響旅遊復蘇。分析亦指出，疫後旅遊成本高於從前，如要檢測、買保險，削弱外遊意欲。

（路透社/海峽時報/CNBC/CNN）

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