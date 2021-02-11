G20未定「淨零」期限 COP26成果勢打折扣

聯合國氣候變化格拉斯哥大會主席岑浩文（Alok Sharma）昨在開幕致辭時道：「我們曉得，這次COP26是我們控制1.5℃的最後最佳希望。」COP26大會的談判結果將於11月12日或之後數天達成。

G20公報允限升溫1.5℃

2015年《巴黎協定》締約國訂定的共同目標是把全球升溫幅度控制於不高於工業化水平之前1.5℃，以免全球出現不可逆轉的氣候變化。科學家和環保人士俱指出，各國須制定大幅削減溫室氣體排放，才可能實現那目標，但多國缺乏具體行動和時間表。而G20由中國、美國、印度等19個國家和歐盟組成，其溫室氣體排放量合計約佔全球八成，故其行動對抑制地球升溫至為關鍵。

G20峰會前日起在羅馬舉行兩天。這是G20領袖過去兩年來首度實體聚會，除了商討抗暖化，與會領袖廣泛支持針對跨國企業巨擘課徵最低15%稅率。中國由外長王毅代表國家主席習近平赴會，習近平則在北京以視像方式參加。

路透社報道，G20聯合公報最終稿中，各成員承諾致力限制全球氣溫上升不超出工業化之前水平的1.5℃，及於「本世紀中業前後」實現「淨零排放」或「碳中和」。他們承認減排是遏止全球暖化「最快速、最可行、最相宜」的辦法。為此，決定於今年底起不再注資於「國外新建」、廢氣排放不經過濾的燃煤電站。

專家警告難阻全球升溫2.7℃

不過路透社指出，公報內容沒有多少具體行動，亦無指明要於2050年實現淨零排放。聯合國氣候專家講明，2050年是遏制地球升溫不超出1.5℃，以免氣候急劇變化的極限，惟按各國現行控排政策來說，即使完全落實，地球依然朝着升溫2.7℃方向前進。

Avaaz是一個藉環球網絡集結力量，爭取政商界更改政策的民間組織。Avaaz社運幹事索里亞（Oscar Soria）依據G20公報草稿的報道，評論表示「失望」，重申「沒有多餘時間制訂含糊其辭的夢想清單，我們需要具體承諾和行動」。

（路透社/法新社/BBC）