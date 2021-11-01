美歐「專注抗華」 達鋼鋁關稅協議

消息：准歐盟每年330萬噸鋼材免稅入口

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）宣布協議時表示，將允許「限量」歐盟鋼鋁免關稅進口美國。熟悉談判的消息人士透露，協議將允許歐盟每年免稅向美國出口330萬噸鋼材。雷蒙多說，歐盟對哈利（Harley-Davidson）電單車、Levi's牛仔褲、波本（Bourbon）威士忌等美國產品的報復措施原本將在12月1日生效，現在將不會實施。

美商務部長稱碳濃度列未來考量

雷蒙多形容雙方談判十分成功，「就如何共同面對主要源於中國的全球產能過剩問題達成共識」，表示美歐協議創造框架，令未來談判時可把碳濃度列入考量，「意味美國與歐盟都能生產比中國更潔淨的鋼鋁」。歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）發推文說：「我們同意暫停（和美國）鋼鋁爭端，就全球永續鋼鋁協議展開合作。」

美國前總統特朗普2018年6月針對歐盟在內數個經濟體進口的鋼、鋁分別徵收25%和10%關稅。歐盟隨即反擊，對來自美國的煙草、玉米、大米和橙汁、哈利電單車、牛仔褲和波本威士忌課徵關稅。特朗普卸任後，現任總統拜登尋求與歐洲盟友修好，以更廣泛地對抗中國的國家主導型經濟措施，指這些措施導致中國大量過剩的鋼鐵產能湧入全球市場。美國商會對美歐達成協議鬆一口氣，說「2018年加徵關稅時，美國商會已警告會直接傷害美國製造商，觸發我們貿易伙伴的廣泛報復，但中國鋼鋁產能過剩這真正問題實際上毫無觸及」。

（法新社/路透社）