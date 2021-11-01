萬聖夜「小丑」東京電車揮刀縱火 最少15傷

電車部分座位燃燒 疑有人潑腐液

日本放送協會（NHK）報道，東京都警視廳表示，昨天晚間8時左右，正在東京都調布市國領站附近行駛中的京王線列車，一名男子在車廂內揮刀。調查人員表示，該男子還在車廂內潑灑液體縱火，造成部分座椅燃燒。《讀賣新聞》引述東京消防廳表示，電車內部有人潑灑腐蝕性鹽酸。報道指警方事後拘捕一名24歲男疑犯。

乘客一度誤當萬聖夜活動 爬窗逃生

一名男乘客向NHK說：「最初以為是萬聖夜活動，但見當一名男子持長刀進來時，我匆匆走開，幸好沒有受傷。」車上32歲男乘客木村俊介在Twitter發布了一段視頻，顯示車內着火、乘客從窗戶逃生的情景。木村說：「我看到火焰和煙霧，砰的一聲……很多人被卡在車輛的連接部分，無法移動……車門沒有馬上打開，我從窗戶逃跑，我很害怕。」

一名20多歲女乘客則說：「疑犯拿着一把大刀，把像汽油一樣的液體裝在一個塑料瓶裏，往乘客身上倒，我以為他會死。」

受事件影響，京王線從昨晚8時17分一度暫停雙向行駛。

（綜合報道）