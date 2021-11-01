日執政黨保眾院單獨過半 勝預期 自民公明兩黨維持「絕對穩定多數」優勢

自民黨幹事長甘利明請辭

今次眾議院改選全院465席，包括289個地區直選和176個比例代表議席；共同社推算昨日投票率達55.79%。政治分析員及投資者都關注自民黨能否以單一政黨保住過半數議席。選前獨佔276席的自民黨將今次大選的「輸贏線」，定於自民黨和公明黨組成的執政聯盟保住最少233席的眾院整體議席過半數。

截至今晨1時，NHK公布已知點票結果顯示執政聯盟獲283席，其中自民黨獲254席，公明黨得29席。自民黨除了單獨取得議席已超過過半所需的233席，執政聯盟所得議席亦超過261席的「絕對穩定多數」門檻，即執政聯盟可確保在所有委員會佔過半議席，有利首相岸田文雄的施政及政權穩定。另一方面，立憲民主黨、日本共產黨、國民民主黨、令和新選組、社會民主黨在今次選舉罕有結盟合作，挑戰自民黨的執政地位，昨晚初步點票取110席。至於日本維新會取最少36席，超越公明黨成為眾議院第三大黨。

不過，自民黨幹事長甘利明首次在所屬選區落敗，但成功靠比例代表議席「復活」。甘利明已向岸田表達有意辭去幹事長，岸田會於日內作決定。

維新會議席勝公明黨

早稻田大學政治經濟學院教授日野愛郎認為，執政聯盟不會瓦解，但他們的議席減少，會令控制議會方面變得困難。上智大學教授中野晃一則稱，若票站調查的預測準確，代表岸田「可以繼續、或是開始執政」，但考慮到明年將舉行參議院選舉，會令人對他的領導能力產生疑問。日本大學政治學教授岩井奉信指出，自民黨表現疲弱或會加強其執政盟友、立場較溫和的公明黨的力量，並成為「自民黨右翼所支持的保守國安政策的煞車掣」。美國智庫「外交關係協會」資深研究員史密斯（Sheila Smith）認為，如果岸田首相要解決日本棘手的全國議題，將需要一個團結一致的政黨，並需在10月31日的選舉中表現優異。

岩井奉信認為，在野黨在單一選區的合作值得注意，這代表過去由數名候選人瓜分的選票，變成集中投給一人，這為在野黨提供一個挑戰自民黨的實在機會。

在野聯盟配票奏效

一名已退休的選民投票支持在野黨，稱自民黨執政多年令它變得自滿和傲慢，希望投票結果可以給自民黨「一個教訓」。日本自去年起陷入反覆不定的新冠疫情，令經濟大受打擊，有選民直指經濟受疫情打擊，因此會比較政客會如何應對問題而決定投票意向；另一名79歲工程師則關注來自中國的軍事威脅。

（共同社/日經亞洲/路透社/法新社）

（2021日本眾議院大選）