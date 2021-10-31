日本今大選 自民黨憂失單獨過半優勢 5在野黨罕結盟出戰 執政黨陷苦戰

眾議院全院465席都會改選，包括289個地區直選和176個比例代表議席。受惠於在野黨分裂和前首相安倍晉三支持度高企等因素，自民黨過往3屆大選都單獨過半，執政聯盟更贏得修憲所需的2/3多數。惟隨着安倍及繼任的菅義偉政府因抗疫表現飽受抨擊，支持度持續下滑。岸田內閣本月初上台後支持度回升，但只介乎四成至五成多，遠遜歷任首相，反映蜜月期效果有限，上周兩場參議院補選，自民黨在靜岡縣意外落敗更屬警號。與此同時，立憲民主黨和日本共產黨等5個在野黨在217個選區協調，只派一人參選。

議席減少勢挫岸田新政

自民黨選前有276席，聯同公明黨共有305席，岸田謹慎地將輸贏線定在執政聯盟過半數（233席）。《朝日新聞》報道，自民黨內部預期議席減少，有高層認為即使大減40多席，能單獨過半已是「合格線」，否則執政上不但需更依賴公明黨，岸田在明年參院選舉前的黨內向心力也難免受挫。另一焦點是執政聯盟能否取得「絕對穩定多數」（261席），以確保眾院17個小組委員會的優勢，在法案和預算審議流程上令岸田推動「新資本主義」等新政策更有把握。

最大在野黨立民黨選前有110席，黨代表枝野幸男將今次定位為「選擇政權的選舉」，但黨內多數人實際視140席為輸贏線，務求將自民黨推到單獨過半的界線前後。《讀賣新聞》和《日經新聞》分析，各大在野黨協調後，現有約四成選區情况膠着，自民黨需在當中贏得一半才可在眾院單獨過半。

日共加入 考驗在野陣營合作

惟在野黨之間分歧難解，這次日共罕有加入跟其他在野黨的選舉協調，但《讀賣》訪問候選人的調查顯示，日共普遍願與聯盟其餘4黨合作，但立民黨想跟日共合作的只有47%。日共早年已跟蘇聯和中國分道揚鑣，近年公開譴責中國，持反戰、經濟平等和民主等立場，但跟立民黨有根本差異，如立民黨以美日同盟為外交基礎，日共卻主張廢除《美日安保條約》。富士新聞網稱，有愛知縣立民黨陣營的高層表示許多支持者不喜歡日共，擔憂結盟會得失本身票源，有共產黨選民則不滿讓路予立民黨候選人。

投票率低 將有利自民黨

投票率亦將左右選情，分析普遍預期今次投票率徘徊於五成，跟之前兩屆相若，而低投票率較有利自民黨。政治評論員伊藤敦夫稱，執政和在野聯盟都缺乏有個性的「門面」，加上眾院選舉通常是對在任政府的公投，但眾院解散時岸田內閣上台僅約10天，或令投票率進一步下跌。

（朝日新聞/讀賣新聞/日經新聞/FNN）