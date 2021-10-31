憂削對中俄威懾力 盟國游說美勿改核政策

美國傳媒指拜登或如競選時所言，考慮在《核態勢評估報告》表明採用「不率先使用」（no first use）或「唯一用途」（sole purpose）核武政策。前者為不會主動使用核武，後者是除非本土遭受直接攻擊等少數特定情况，否則美國不會使用核武。但《金融時報》引述一名歐洲官員警告，如果成真將是送給中俄的「大禮」。

拜登考慮表態「不率先使用」核武

美國擁核主要針對中俄，「不率先使用」或「唯一用途」核政策可減低中俄誤判美國動用核武的機會，但令人擔心中俄變得肆無忌憚，尤其是中俄乃至朝鮮的核威脅有增大迹象。美國的歐洲和印太盟友或會感到所受保護減弱，日韓等更可能因而各自發展核武，觸發地區軍備競賽。

《金融時報》指，美國部分盟友認為拜登未必採取「不率先使用」政策，但大多仍擔心他會考慮「唯一用途」政策。

報道指出，上周五美法峰會聯合聲明特地附有就核問題作緊密磋商的承諾，可見盟國焦慮。兩名知情人士透露，拜登政府今年初曾調查盟友對華府修改核政策的反應，結果一面倒是負面。

（綜合報道）