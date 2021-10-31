能源需求飈 亞洲國家難戒「煤癮」

減排承諾難履行 中印成例子

平衡環保和能源需求的兩難，在全球頭兩大煤炭生產及消耗國的中國和印度可以體現出來。中國承諾2060年或之前達到「碳中和」，並宣布停止新建海外煤電廠，但現實是內地新建燃煤發電站的全球佔比由2019年的64%增至去年的76%，另外為解決電力供應問題，國家發改委上月底更敦促「全力」增加煤礦產量，今年第四季料可增加1億噸。

印度早前鬧出煤炭儲備荒，幾乎引發全國大停電，迫使國營印度國家火電集團兩年來首次增加煤進口量。國際能源署預計，印度未來廿年用電需求增長將是全球最高。總理莫迪宣稱要在2030年或之前令再生能源產電量達至450千兆瓦水平，但屆時煤電仍佔全國產電量近半，現時還在額外興建總值600億美元的煤電廠。

專家：人口經濟增長驅動

獨立研究機構「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）專家蘇亞雷斯（Isabella Suarez）同意亞洲國家這種現象如同「（用煤）成癮」，但她提醒有別於歐洲，橫跨亞洲的能源需求急速上升，「這是人口不斷增長、擴展電力供應觸及範圍以及大型經濟增長和發展所驅動」。

燃煤發電的碳排放要比其他化石燃料更為強勁，加劇氣候變化問題。但聯合國環境署專家夏爾馬（Sudhir Sharma）分析指，亞洲國家堅持用煤的主因是燃煤發電行之有年，不似再生能源那樣存在風險兼缺乏明確政策，故投資者和銀行更放心注資。他認為各國政治意願是關鍵，例如要將國家電網現代化，支持再生能源，並規劃相應的勞動力重新調配和工業改革。

亞洲開發銀行今年5月宣布不再為煤礦、燃煤發電廠以至石油及天然氣產業提供融資，最近還提出收購燃煤發電站和促進採取綠色代替品等方案，冀加速推動區內國家擺脫「煤癮」。