G20汰煤現分歧 中印澳拒定死線 聯合國秘書長：倘不信任持續 氣候大會將失敗告終

G20國家就如何更好地履行2015年《巴黎協定》試圖構建共同立場，《巴黎協定》要求各國盡快開始減排，在本世紀中實現碳中和。《華爾街日報》引述美國官員報道，鑑於G20存在利益競爭，就政策達成共識以實現該目標非常困難。最近的能源危機也促使領袖們重新思考其化石燃料的立場。報道引述知情人士稱，煤炭供應短缺導致中國對碳路線圖作出重大修改，提高能源安全的重要性，並為增加更多燃煤發電廠創造了迴旋餘地。

G20佔全球碳排放量八成，燃煤問題將考驗領袖們的政治決心。今年7月G20環境部長會議未能就淘汰煤及停止興建新燃煤發電站設置時限達成共識。知情人士向《華爾街》表示，煤炭儲藏豐富的國家如中國、印度和澳洲強烈反對為淘汰煤設置時限，俄羅斯、土耳其和沙特阿拉伯亦是同一陣營。

中印批發達國未履提供資金承諾

中國國家主席習近平昨日在G20峰會發表講話，重申「中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和」。但外界關注無論中國或印度均拒絕承諾訂下棄煤時限及不願使用「淘汰」一詞，中印則多次抨擊發達國未履行承諾為發展中國家提供資金對抗氣候變化。

氣候活動人士擔心，若G20領袖未能發出積極信息，COP26將更難達成協議。

參與會談的美國官員稱，G20和COP26是「相輔相成或相互弱化」的關係。路透社取得G20峰會聲明草案，顯示領袖們同意致力控制全球升溫不超過1.5℃目標，但沒作出具體行動的承諾。

習近平未承諾提前達碳峰值

中國是全球最大溫室氣體排放國，對COP26的成功至為重要，主持為期12天COP26的英國首相約翰遜上周五（29日）與習近平通電話後表示，他在對話中提出希望中國將排碳峰值的時間，由2030年提前至2025年，但習近平未能承諾；另一重點是要求中國減少依賴煤電。

習近平向約翰遜表示，減排涉及廣泛而深刻的經濟社會變革，需要循序漸進。約翰遜上周五警告若全球未能盡快採取行動對抗氣候變化，人類文明會如羅馬帝國般迅速衰落和滅亡。

G20峰會前夕，聯合國秘書長古特雷斯也呼籲G20領袖合作應對氣候變化，他指出，大國之間的不信任程度達到危險水平，今次G20峰會最重要目標是通過解決不公義、不公平及地緣政治分歧來重建信任，同時呼籲G20守諾每年向發展中國家提供1000億美元（約7800億港元）氣候融資。

最低企業稅達成協議

昨天的G20會議主要討論全球經濟及新冠疫情，周日才聚焦氣候變化及環保。與會領袖昨日正式拍板支持全球最低企業稅率15%的方案，另外東道主意大利總理德拉吉表示，G20成員國應確保明年中旬全球新冠疫苗接種率達七成，質疑發達國與窮國的巨大接種率差距道德上不能接受。

（華爾街日報/路透社/半島電視台）