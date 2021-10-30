歐洲病例增 全球新增確診下跌兩月反彈

世衛數據顯示，截至周四，全球累計244,897,177宗確診 、497萬宗死亡個案。歐洲疾病預防及控制中心同日的資訊顯示，歐洲周三（27日）單日新增11.3萬宗確診，較10月1日單日新增5.1萬宗倍增。世衛稱，歐洲新增個案經過數星期下跌後，在過去連續3個星期回升，上星期（10月18至24日）全球有近300萬宗新個案，按周升4%，其中歐洲個案在過去一星期升了18%。

世衛總幹事譚德塞在網上記者會中表示，歐洲地區病例持續上升速度，超出其他地區下降速度，使全球新增病例和死亡人數為近兩個月首次增加，這再次提醒疫症大流行遠未結束。

世衛專家：入冬增播毒風險

世衛流行病學家、新冠技術主管官員范克爾克霍夫指出，歐洲病例上升與該區逐漸進入冬季有關，原因是人們較多時間待在室內，通風往往較差，容易傳播病毒。她認為在變異病毒株夾擊下，疫情還會持續，即使疫苗接種率高也不能鬆懈，疫苗雖可減少重症，但也要勤洗手、戴口罩及避免聚集才能阻止傳播。

（CNBC/中央社）

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