煽亂罪成 素姬親信囚20年 軍政府特別法庭審訊 溫登擬上訴

溫登為全民盟發言人兼該黨中央執行委員會成員，曾任國會議員，有「全民盟教父」之稱。由敏昂萊軍政府控制的內比都特別法庭昨天宣判，指溫登觸犯涉及叛國的《刑法》第124（a）條的煽動叛亂罪名（內容為「任何引起仇恨或蔑視或激起對政府不滿的聲明、標誌或可見的陳述」）成立，處以最高刑罰監禁20年。

今年12月溫登將年屆八十，其代表律師指他尚算健康，但緬甸傳媒形容這名政壇老將患有糖尿病、高血壓、心臟病和甲狀腺疾病，需要坐輪椅和供氧協助呼吸。

斥裁決荒謬 女兒：人民請堅持

其女兒漆素溫登（Chit Suu Win Htein）向路透社表示裁決是預料之內，但「聽到如此荒謬的裁決仍是難過而駭人的事」，堅信造成不公義的人最終會被問責，「人民請堅持下去，我們會贏的！」

溫登是軍人出身，昔年在早期軍政府官至上尉，1977年退役從商，1988年起參與民運爭取結束軍事獨裁，反覆被囚，2010年7月獲釋。他之後當選國會議員及成為素姬左右手，2015年起放棄連任以專注黨務，是國內外傳媒追訪探究素姬真正想法的中間人。今年2月政變發生後的第四天，溫登由首都內比都去到仰光，但翌日黎明前在女兒家中被押返內比都。他被捕前曾接受緬甸傳媒訪問，直斥政變「不智」，發動政變的軍方領袖把國家「帶到錯誤方向」，呼籲國民反抗。

專家：證軍政府擬重判 素姬堪虞

國際預防危機組織（ICG）緬甸問題專家霍西（Richard Horsey）分析稱，今次判刑顯示，曾聲言要解散全民盟的敏昂萊政權確想嚴懲全民盟領袖，這對素姬等人不是好兆頭。76歲的素姬被控非法進口對講機、違反防疫規定等罪名，周二（26日）首次上庭作供，否認煽動引起公眾恐慌的指控。原文人政府的總統溫敏（Win Myint）亦正受審。

（法新社/路透社）