抗議漁船被扣 英傳召法大使

英派艦防法漁船堵海峽群島港口

英法多名官員就捕魚權爭端隔空交火。法國有總理卡斯泰和農業部長德諾爾芒迪等發言，但以歐洲事務國務秘書博納（Clément Beaune）說法最為惹火，他指控英方為求政治便利而在捕魚權承諾上食言。英國則有分管食品事宜的環境大臣尤俊士（George Eustice）質疑，法方的「激動」言辭旨在挑起外交紛爭，協助法國總統馬克龍明年競逐連任。但英國外相卓慧思決定不親自出面，改由分管歐洲事務的外交部政務次官莫頓來傳召法國大使，被解讀為避免緊張關係進一步升級。

被法方扣押的英國漁船船長昨日提堂，被控「駕駛非歐盟船舶未批准而在法國水域捕魚」，明年8月應訊，可被判罰7.5萬歐元和「行政處罰」。船舶所屬的蘇格蘭公司董事抱怨成為兩國爭拗磨心，強調按英國脫歐的漁業協議，英國漁船在法國水域捕撈扇貝是合法的。尤俊士則強調歐盟確向被扣漁船發出執照，英方保留回應權利。

馬克龍政府提出下周二（11月2日）為死線，倘若英方未能在法國漁船在英國領海作業的問題帶來進展，將實施制裁，包括禁止英國漁船在法國港口卸下海產。代表490家公司的法國魚販聯盟表示支持政府的行動，惟警告不宜輕率禁止英國漁船卸貨和對那些海產加強檢查，指出法國市場也有部分倚賴英國進口。

法國、澤西島（海峽群島的一部分）、英國和歐盟委員會代表周三開會，已讓162艘法國漁船獲執照由周五起可在澤西島水域捕魚。

（綜合報道）