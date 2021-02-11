fb母公司改名Meta 惹轉移輿論質疑 稱圍繞「元宇宙」概念重新定位 將成流動互聯網繼承者

社交平台名稱不變

fb創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）開發者周年大會上說：「我自豪地宣布，從今天起我們的公司名為Meta，使命不變：讓大家聚在一起。」fb表示，旗下有數以億計網民使用的應用程式fb、Instagram、Messenger和WhatsApp名字將維持不變。

位於加州的fb總部，公司標誌性的大拇指標記已被換成了類似於「無限」符號（∞）的新標記。

朱克伯格在大會上將元宇宙描述為一個可以進入的虛擬環境，而不是僅能够在屏幕上瀏覽的世界，人們可以使用VR耳機、AR眼鏡、智能手機應用程式或其他設備實現會面、工作和娛樂的目的。

朱克伯格表示，元宇宙最典型的特點是身臨其境，是「社交聯繫的又一次演進」。他說：「我們相信元宇宙將成為流動互聯網的繼承者。」

fb產品總監考克斯（Chris Cox）指出，元宇宙是混合式社交體驗，有時以3D呈現，有時可以透過AR技術投射到實體世界，例如與家人虛擬團聚、開工作會議、參觀羅馬鬥獸場等名勝。

外界認為，更名將給醜聞纏身的fb轉移視線機會。fb前僱員豪根（Frances Haugen）早前公開大量fb內部研究與文件，顯示公司重視盈利多於用戶安全，觸發軒然大波，並引發美國監管當局對fb展開調查。

自稱「真實臉書監督委員會」（The Real Facebook Oversight Board）的監察組織質疑，「fb以為改名會有助轉移話題」，指出石油業和煙草業也曾有公司改名以轉移公眾對醜聞的關注。

科學家諷如CIA

將「虐待」更名「強化審問」

有網民對更名事件冷嘲熱諷。科學家布拉茲（Matt Blaze）在Twitter發文：「將fb更名為Meta，好比將『虐待』更名為『強化審問』，都是為了解決同一類問題。」其所用字眼所指涉的是美國中央情報局（CIA）被揭在911恐襲後對恐怖分子疑犯嚴刑拷問的醜聞。

（華爾街日報/衛報/CNN）