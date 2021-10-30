G20公報草案 稱致力控制全球升溫不逾1.5℃

拜登會教宗 談氣候變化等議題

今屆聯合國氣候大會料將有接近200國代表與會。在2015年《巴黎協定》中，簽署國承諾盡可能把全球升溫控制在遠少於2℃，最好不超過1.5℃。但其後大氣碳含量有增無減，極端天氣事件愈見頻繁，科學界一直警告遵守1.5℃升溫上限的重要性。

碳中和減甲烷死線限期待協商

根據路透社取得的G20公報草案，各國「認知到（全球升溫）1.5℃造成的氣候變化衝擊遠低於2℃，必須立即行動確保可以做到控制升溫在1.5℃內」。草案還指出：「我們承認在2050年之前達成全球溫室氣體排放量淨零或碳中和的重要關聯性。」惟草案內容將2050年的期限用上括號，意味有待協商。

G20領袖還說，將全力避免新建沒有碳捕捉和碳封存等技術的燃煤發電站，但他們也提到要「考慮各國狀况」。他們還承諾在2030年前大幅減少溫室氣體甲烷的排放量，但期限年份同樣放在括號內。

G20包括中國、美國、印度和德國等主要經濟體，佔全球國內生產總值（GDP）逾80%，人口佔全球60%，估計溫室氣體排放量合計佔全球80%。

（路透社/中央社）