美擬撥4萬億抗氣候變化 歷來最多 民主黨乏國會優勢 溫和派進步派內訌成絆腳石

民主黨溫和派與進步派拉鋸數周後，這份開支法案由拜登最初提出的3.5萬億美元，大幅縮減至1.85萬億美元，最核心項目是投資5550億美元應對氣候變化，突顯該黨的政策焦點已自10多年前奧巴馬時代以經濟和醫保立法為優先，出現明顯轉變，尤其是美國過去一年受乾旱、洪水、山火和熱浪等極端天氣所影響，令氣候議題更受關注。

減稅推潔淨能源 助業界長遠規劃

最主要的政策是未來10年斥資3200億美元，為風能、太陽能和核能等潔淨能源的發電商及用戶減稅，包括在屋頂安裝太陽能板等住宅可再生能源系統，購買電動車亦可享最高1.25萬美元（9.75萬港元）稅收抵免，實際視乎電動車多大部分在本地生產。有分析指，今次減稅政策有別過往的短期措施，有助業界制定更長遠規劃。另外，法案有1050億美元用於提高應對山火、乾旱等氣候變化相關禍害的能力；1100億美元發展美國可再生能源技術供應鏈；200億美元鼓勵政府採購先進能源技術。

美國目標是在2030年之前將溫室氣體排放量減半，減少依賴化石燃料成關鍵。惟在民主黨溫和派參議員曼欽（Joe Manchin）反對下，白宮抽起一項1500億美元的政策。這項針對能源產業的政策，計劃獎勵轉型至潔淨能源的能源企業，並懲罰繼續使用化石燃料的企業，惟曼欽代表的西弗吉尼亞州是全國最大的煤炭及天然氣生產州。

除了氣候變化，法案亦涉及多項社會開支，包括將聯邦醫療保險擴大到涵蓋助聽器，料在10年間耗資350億美元。

共和黨反對 民主黨溫和派逼縮水

共和黨議員大多反對有關開支，質疑拜登的環境政策令美國難受惠於本地豐富的化石燃料。民主黨在參眾兩院只有微弱優勢，在參院更只佔一半議席，即使啟動「預​​算和解」程序，允許參院以簡單多數通過預算，亦須確保得到所有民主黨人支持，令溫和派參議員曼欽和西內馬（Kyrsten Sinema）在談判的話語權大增。為迎合溫和派，法案已大幅縮水。

進步派反彈 拒表決基建法案示威

眾院則相對受民主黨進步派議員左右，他們視另一項價值1萬億美元、已通過參院的跨黨派基建開支法案為籌碼，將兩項法案綑綁。眾議院議長佩洛西原定促議員周四表決通過基建法案，但遭進步派反對。95名眾議員的「國會進步派黨團」周四討論最新的開支法案，其領袖表示需要更多時間研究詳細的內容，暫時不會投票。

白宮發言人指出，拜登政府有信心兩項開支法案快將獲國會通過。《紐約時報》報道，拜登周四在國會爭取黨員支持時直言：「下周發生什麼事，攸關（民主黨）參眾兩院多數黨地位以及我總統之位。」他數小時後啟程前往歐洲，未來數天行程包括二十國集團（G20）峰會和聯合國氣候變化大會，缺乏具體的氣候方案恐損害美國在國際舞台的信譽。

（紐約時報/華盛頓郵報/華爾街日報/路透社）