測試證減新冠1/3入院率 廉價抗抑鬱藥成新希望

北美和南美洲研究人員針對巴西1500名新冠患者進行研究，相關結果周三（27日）於《刺血針公共衛生期刊》（The Lancet Public Health）發表。研究團隊指出，由於目前全球新冠疫苗分配不均，部分國家迄今仍未取得足夠的疫苗，這次研究有助於以低成本方法來加強預防重症或死亡。

氟伏沙明一向用於治療抑鬱症、強迫症等精神疾病，因含抗炎成分而被選用進行新冠病毒方面的試驗。許多新冠患者的免疫系統對病毒過度反應，導致發炎腫脹。研究發現，接受氟伏沙明治療的741人中，79人（約10%）住院；使用安慰劑的756人中，119人（約15.7%）住院。研究作者表示新冠患者服用氟伏沙明能令住院人數相對降低32%。研究另外顯示，安慰劑使用者有12人病逝，氟伏沙明使用者只有1人。

10天療程31元 惟有成癮之虞

研究團隊重要成員、加拿大麥瑪斯達大學學者米爾斯（Edward Mills）表示，氟伏沙明低成本和廣泛的可用性，使其成為其他新冠療法的替代品，包括價格昂貴且需要輸液的單克隆抗體（monoclonal antibody）療法。後者例子包括美國藥業巨擘默沙東與另一生物科技公司合作研發、據稱有助將確診者入院或死亡風險減半的新冠口服藥Molnupiravir。

研究團隊表示使用氟伏沙明治療，10天療程的費用為4美元（約31港元）。對比之下，美國政府對Molnupiravir的5天療程出價高達700美元（約5400港元）。

不過，氟伏沙明尚未被列入世界衛生組織的基本藥物清單，也有成癮之虞，故研究作者強調仍須進一步評估。

默沙東開放新藥專利 助窮國抗疫

另外，默沙東周三表示，將跟聯合國支持的非牟利組織「藥品專利聯盟」（MPP）簽署授權協議，將允許更多公司製造學名藥版本的Molnupiravir，可望協助受疫情肆虐的窮國取得新冠口服藥。

（法新社/華爾街日報）

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