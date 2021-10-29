捕魚權糾紛升溫 法扣押無執照英漁船

法威脅制裁 迫英增批執照

法國海事部長吉拉爾丹昨在Twitter表示，法國巡邏艇昨日凌晨在領海發現一艘沒有執照的英國拖網漁船，登船搜查後將之扣留於勒阿弗爾（Le Havre），待它繳納保證金後方放行。另一艘英國漁船則被法國口頭警告。

擬禁英漁船卸貨 多佛爾或大擠塞

法國前日批評英國沒有信守脫歐前的承諾，沒有百分之百批出執照讓法國漁船繼續在英國領海捕撈，縱然英國表示已批出98%漁業執照，予所有可證明在英國脫歐前已在英國海域作業多年的歐盟漁船。法國前日揚言倘若下周二前兩國磋商仍未有進展，將實施制裁，包括收緊對英國貨品經法國進口歐洲的關檢和衛生檢查，禁止英國漁船在法國港口卸下海產，乃至切斷對英國王室屬地海峽群島（Channel Islands）的電力供應。一旦法國實施制裁，英國通歐要津多佛爾（Dover）很可能大擠塞，也將損害英國漁業，因英國大部分魚獲皆經法國港口輸往歐盟各地。

約翰遜政府批評法方威脅「令人失望而且過分」，稱那不符合去年底簽署的貿易協議。英國本周仍就漁權等跟歐盟委員會磋商。英法兩國領袖周日（31日）亦會趁二十國集團（G20）峰會舉行雙邊會談。英法兩國除了捕漁權糾紛，最近還因移民問題以及澳洲靠攏英美而取消向法買潛艇的風波，令兩國關係陷入十年最低點。

（法新社/路透社/彭博社/英國廣播公司）