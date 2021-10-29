印度試射可攜核導彈 射程及華多個重要城市

印軍：試射符合核政策

印度國防部發表聲明，「烈火5」在前晚7時50分於孟加拉灣卡拉姆島（APJ Abdul Kalam Island）完成試射。該島嶼是以被譽為「印度導彈之父」的印度前總統卡拉姆命名，設有印度國防研究及發展組織（DRDO）的綜合導彈試射場。

媒體指當局研可攜多個核彈頭

聲明表示，「烈火5」使用三段式固體燃料火箭推進，射程可達到5000公里，而且維持極高的精準度，說這次試射符合印度「最低限度可靠威懾力」（Minimum Credible Deterrence）的核政策，即承諾遭遇到敵對威脅時「不會率先使用核武」。

DRDO自2008年開始研發「烈火5」，2012年4月以來多次試射成功。雖然印度國防部很少談及「烈火5」的核武器攜帶能力，但印度傳媒聲稱，它可攜帶1000至1500公斤的核彈頭。《印度時報》表示，新德里正研究令「烈火5」同時攜帶數個核彈頭，可在打擊前分開並命中不同目標。

中印軍隊去年6月在加勒萬河谷爆發兩國45年來最嚴重邊境衝突，互有死傷。此後兩軍進行多輪談判。新一次試射是在印中邊界談判陷入僵局、中國全國人大常委會上周六（23日）通過明年元旦生效的「陸地國界法」後進行。該法內容包括「防範和打擊任何損害領土主權和破壞陸地國界」等行為。外界認為新法劍指印度，印度學者擔心中國或藉此使解放軍在邊境更加冒進。印度軍方早前表示，自從印中邊界談判於3周前陷入僵局後，中方部隊邊境活動有更頻繁的迹象。

（印度時報/中央社）