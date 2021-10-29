fb「改名」在即 專家：無助解決治理痼疾

員工揭密公關災難國會聽證夾擊

自fb前產品經理豪根本月初自曝吹哨者身分，亮相美國國會作證，並提供fb內部文件予多間美國傳媒繼續展開「fb文件」（The Facebook Papers）追查報道，fb即深陷明知演算法有問題而不去處理的質疑。CNN形容，fb近年也許面對過內部揭密、公關火災風暴以至國會聽證會，但一次過面對以上3種負面情况，卻可能成為該公司的17年歷史上最密集和廣泛的危機。

在這尷尬時刻，fb尋求改名和宣布朝往「元宇宙」（metaverse）業務的戰略轉向，能否扭轉局面？美國傳媒引述專家的分析，普遍認為並不足夠。

美國新聞網站《商業內幕》指，fb改名和專注「元宇宙」的報道，某程度上轉移了公眾視線，但報道引述諮詢服務公司Vivaldi的創辦人兼行政總裁約阿基姆斯塔勒 （Erich Joachimsthaler）稱，專家們認為簡單改名並不能解決fb的主要問題，即「fb社交媒體平台的治理問題」。

指須根本改變 否則滲透「元宇宙」

Vivaldi高級合伙人奥爾德羅格（Anne Olderog）對《商業內幕》表示，fb必須做一些「根本性工作」，以解決困擾其社交服務的問題，否則同樣的問題可能會滲透到其「元宇宙」的業務中。她稱，儘管改名是令人興奮的，並吸引到人們的注意力，但公眾肯定能看穿fb的心思，尤其是考慮到fb過去所犯的錯誤。

《彭博社》指出，fb需要改變的不僅是名字，fb創辦人兼行政總裁朱克伯格可能希望專注於研發「元宇宙」的業務，但他首先需要解決現實世界中遇到的嚴峻問題。fb及其相關平台是新冠病毒陰謀論者和反疫苗者散播流言的地方，反民主和右派分子也在這些平台策劃行動；一如吹哨人豪根作證所指，當自身利潤與安全之間存在衝突，fb始終是以有利於自身利潤的方式解決這些衝突的。

（彭博社/商業內幕）