政界調查逼近 fb促員工保留近5年通訊 料屬「法律保留」程序

fb收緊涉選舉安全小組 防員工泄密

今次消息適逢fb前產品經理豪根（Frances Haugen）向美國國會及傳媒提供數千頁內部文件，披露fb漠視演算法加劇分裂、散播陰謀論、淡化旗下平台損害青少年用戶心理健康的問題等，她向美國證券交易委員會（SEC）投訴，本月先後到美國及英國國會作證，指控fb重視利益多於用戶安全。在豪根爆料後，fb本月通知員工會把內部通訊工具Workplace一些專注平台及選舉安全的小組設定為私人，限制員工瀏覽或參與討論，被指是防止員工泄密。

綜合《紐約時報》和《華盛頓郵報》報道，fb在電郵向員工指，公司因大批內部文件成媒體廣泛報道的焦點，「一如在這類報道後經常發生的情况，政府和立法機關已對公司運作發起若干調查」，指示員工保留2016年1月1日起所有與業務相關的紀錄。這項程序被稱為「法律保留」（legal hold），即在訴訟待定期間保留所有可能相關的資料。

電郵指示填寫Google表單

電郵特別指示員工填寫Google表單，表明了解需保留Google文件、商用通訊軟件Workplace、通訊軟件Messenger、雲端儲存服務商Dropbox等平台的所有通訊，並關閉自動刪除程式。並非所有fb業務都受「法律保留」程序約束，純粹與通訊軟件WhatsApp、擴增實境軟件Spark AR、fb內部團隊「新產品實驗」相關的文件不受此限，但須保留WhatsApp上關於其他主題的信息，私人通訊則剔除在外。電郵指現階段未有具體行動，但員工不應在Workplace討論或發布有關程序的資訊。

FTC加入追擊 查有否查前年協議

fb正處於多項調查的核心，《華爾街日報》周三報道，隨着fb內部研究披露其產品的不良影響，美國聯邦貿易委員會（FTC）官員正檢閱這些研究文件，調查fb有否違反2019年跟當局達成的和解協議，當時fb因「劍橋分析」用戶數據外泄醜聞，破紀錄支付50億美元（約390億港元）罰款。參議院商務委員會主席坎特韋爾本月亦曾敦促fb保留與豪根證辭相關的文件。

（紐約時報/華盛頓郵報/華爾街日報）