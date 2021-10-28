3D打印住宅助解屋荒 初創公司得州試建社區

住宅建築公司Lennar Corp與建築技術公司Icon表示，準備明年在得州首府奧斯汀都市區展開建屋計劃。此前，Icon和其他公司曾建造3D打印房屋，但這次奧斯汀建屋項目，將測試3D打印技術應用於更大規模房屋建造的能力。若項目取得成功，將為美國待售房屋長期短缺的問題提供解決方案，尤其在可負擔得起的價格範圍。美國按揭貸款機構房地美估計，截至去年底，美國單戶型住宅（single-family homes）短缺達380萬戶。

紓供應鏈受阻缺勞力問題

新冠疫情期間，美國房市受到供應鏈瓶頸影響，加上多年來勞動力短缺，尤其是熟練工匠日減的問題，阻礙房屋建設。美國大多數新建的單戶住宅都是就地興建，使用木材框架的傳統建築方法。Icon的3D打印技術使用混凝土，Icon首席執行官巴拉德（Jason Ballard）稱，佔地2000平方呎的單層房屋的內外牆，使用15.5呎高的印刷機一周就能打印好，印刷機像擠牙膏一樣，由機器擠出水泥混合物，這種機器亦能打印彎曲的牆壁。之後Lennar Corp會以傳統方法完成工程。

Icon列印牆面所需時間，和傳統建築方法相若，但希望未來能加快。3D打印房屋的好處是成本低，建築垃圾較少；打印牆面期間，現場只需3名工人協助，傳統建築工程一般需要6至12名工人。

一周印好2000呎屋內外牆

Icon此前已在墨西哥塔巴斯科（Tabasco）建造了10戶兩房住宅，在奧斯汀建造7戶一房小公寓，並與地產公司3Strands在奧斯汀建造4戶單戶型住宅。在3Strands項目中，兩房住宅叫價45萬美元（約350萬港元），最終出售價為53萬美元（約410萬港元），3D打印的4房住宅售價接近80萬美元（約620萬港元）。費德稱，尚未確定新社區的房屋如何定價，但稱3D打印房屋或與奧斯汀地區的其他Lennar旗下房屋價格類似。奧斯汀房地產經紀人委員會數據顯示，今年9月奧斯汀都會區的房屋銷售中位數為45萬美元。

（華爾街日報）