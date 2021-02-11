FDA專家組促准5至11歲接種BNT

輝瑞藥廠上周五（22日）公布最新臨牀試驗數據，顯示BioNTech疫苗對5至11歲兒童的有效率達90.7%，接種劑量為10微克，較12歲或以上人士的30微克少。FDA專家小組關注到接種BioNTech和莫德納疫苗，與心肌炎、尤其在年輕男性身上出現的關連，部分小組成員指出基於心肌炎風險，認為應只為小部分兒童接種疫苗，如本身健康狀况令他們較可能入院的兒童，但小組最終認為好處大於風險。

大部分兒童感染新冠病毒後較低機會變成重症，但在沒徵狀下仍具傳染力，而疫苗有助阻止兒童將病毒傳染他人。政府數據顯示，美國爆發疫情至今，有160名5至11歲兒童確染疫死亡，而全美確診死亡人數近74萬。數據亦顯示逾5000宗與感染新冠病毒有關的罕見炎症，造成46名兒童死亡。

免疫功能低下者或打第4針

此外，CDC最近更新指引，因自身健康問題導致中度至嚴重免疫功能低下人士，可能需要接種第4劑採用信使核糖核酸（mRNA）技術的新冠疫苗。CDC在8月批准部分18歲或以上免疫功能低下人士接種第3劑疫苗，稱他們接種兩劑後可能未獲完整免疫效果。新指引提及第4針應在第3針後最少6個月接種，但CDC並未建議接種第4劑，稱民眾應諮詢醫生後決定有否接種需要。

（BBC/路透社）