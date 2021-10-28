氣體供應源窄 歐盟乏板斧抗俄

美國卡塔爾未能助解困

歐盟約五成天然氣來自俄國。去年疫情期間天然氣需求下降，俄國對歐洲的出口下跌，即使需求隨着經濟復蘇回升，出口仍未恢復，歐洲上個冬季異常寒冷，消耗天然氣儲備，種種因素促成歐洲天然氣價格急升。歐盟委員會主席馮德萊恩指Gazprom有履行長期合約，但未如過去般在需求增加時提供額外供應，呼籲分散供應源。過去俄國天然氣供應亦曾惹爭議，包括與烏克蘭就天然氣價格等糾紛，數度限制對烏輸氣，影響對歐洲的供應，烏克蘭指控俄國出於地緣政治考量。

惟有評論認為歐盟對俄國束手無策。波蘭要求歐盟委員會競爭事務專員，調查Gazprom有否操縱市場及濫用能源市場主導地位，對上一次同類調查是在2015年，該公司被指收取不公平價格，但案件3年後告終，毋須罰款。今次該公司已履行長期合約，要發起調查恐更困難。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利上周四在閉門會議指出，天然氣危機有「深厚的地緣政治根基」，美國和卡塔爾等地的額外天然氣供應傾向銷往出價較高的亞洲，令情况惡化，就地緣政治及安全層面，不應讓天然氣供應商擁有今時今日的影響力。

歐盟內部對此分歧，匈牙利上月跟俄國簽署兩份長期天然氣協議，捷克亦稱在能源上不可能脫離俄國。俄國總統普京提倡長期合約，上周稱長期合約的價格較現貨市場便宜4倍，但歐洲不少人對跟俄國續簽這種長期關係保持警惕，尤其是摩爾多瓦被要求大幅加價後。

（Politico）