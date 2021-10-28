窮國夾處歐俄 受制於人難歸邊

新總統積極靠攏歐盟

據世界銀行數據，2020年摩爾多瓦人均國內生產總值（GDP）為3395美元（約2.6萬港元），僅為鄰國羅馬尼亞的約四分之一，其經濟很大程度依賴海外國民匯款回國。去年當選總統的桑杜（Maia Sandu）今年推動改選國會，結果她所屬的親歐政黨大勝，令其得以放手施政，不再受到國會內親俄勢力掣肘。不過摩爾多瓦在能源上極依靠莫斯科，不僅100%天然氣靠俄供應，國內天然氣公司Moldovagaz亦由俄天然氣工業股份公司（Gazprom）控制，且摩爾多瓦八成以上電力來自俄國在德涅斯特（Transnistria）擁有的發電廠，德涅斯特是摩爾多瓦一個分離主義地區，在經濟、政治和軍事上獲莫斯科支持。

100％由俄供氣 民生受制

在摩爾多瓦第二大城市巴爾蒂（Balti），駕駛者正感受到天然氣供應減少的影響，當地的氣站現車龍。的士司機巴萊拉說：「若我們靠攏俄羅斯，一切會不同。」另一司機尤拉說：「我們的領袖想與歐美做朋友，為了廉價天然氣，他們應與莫科斯達成協議，我們需要向俄低頭。」英國廣播公司指出，對一個設定親歐路線的摩爾多瓦政府來說存在風險，因天然氣若長期短缺和能源費用高企，將令民眾質疑國家的方向。

（BBC/法新社）