俄威脅「斷氣」 逼小國遠歐盟 摩爾多瓦親歐派政府受壓 克宮：純商業談判

摩爾多瓦是歐洲最窮國家，天然氣供應百分百依賴俄國，隨着合約在9月底到期，Gazprom提出將價格由每千立方米550美元（約4278港元）增至790美元（約6144港元），摩爾多瓦質疑升幅不合理。雙方同意將合約延至10月底，但摩爾多瓦指收到的天然氣較正常水平少三分之一，上周五進入為期一個月的緊急狀態。Gazprom稱願意延長合約至11月，但前提是摩爾多瓦支付9至10月的費用，又指若該國不償還近7.1億美元（約55億港元）欠款，而且未能就12月的供應簽署新合約，將停止輸氣。

加價兼削供應 寒冬難捱

《金融時報》引述消息，指Gazprom在本月談判中，要求摩爾多瓦修訂與歐盟的自由貿易協議，並延遲實施歐盟旨在推動天然氣市場自由化和增加競爭的規則，才同意降低天然氣價格。報道指天然氣市場自由化不利Gazprom及其在摩爾多瓦的子公司Moldovagaz，莫斯科亦想摩爾多瓦放棄與歐盟的貿協，轉而加入其主導的歐亞經濟聯盟（EAEU）。克宮昨否認報道，稱與摩爾多瓦的天然氣談判純屬商業性質。今次適逢歐洲陷入天然氣短缺，俄國多次否認以天然氣作為武器。

親歐經濟學家桑杜（Maia Sandu）在去年大選擊敗親俄的時任總統，其政黨在今年國會選舉又取得大勝，奠定摩爾多瓦的親歐路線。與歐盟官員作數周危機談判後，摩爾多瓦周一從波蘭購入100萬立方米天然氣，標榜是歷來首次從俄國以外地區購買天然氣，又感謝羅馬尼亞和烏克蘭有限度輸氣。

面對冬季將至，天然氣短缺和電費上漲恐引發大型示威，對桑杜政府的親歐路線亦構成考驗。外長波佩斯庫（Nicu Popescu）承認，現在是出現天然氣危機的最壞時機，天然氣價格前所未見地高，而且全球市場緊張，但感激外界支援，包括羅馬尼亞近年在摩爾多瓦建造新的天然氣管道，歐盟亦就如何在數天內分散天然氣供應提供建議。前總統能源顧問托菲拉特（Sergiu Tofilat）質疑，俄國想懲罰投票反對親俄政黨的人民，強調須「對俄國的勒索說不」。

前總統能源顧問斥俄懲反俄選民

摩爾多瓦官員昨到聖彼得堡與Gazprom代表會談，另有官員今日前往布魯塞爾，討論增加歐盟資助和貸款。歐盟外交官游說摩爾多瓦不要跟Gazprom簽署新的長期協議，改為尋求短期解決方案度過冬天。

（路透社/金融時報/BBC）