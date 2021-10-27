「北方外交」留名 鎮壓民主貪腐蒙污 韓前總統盧泰愚病逝

久病纏身 近年多次入院

首爾國立大學醫院昨證實盧泰愚死訊。路透社報道，盧泰愚自2002年接受手術治療前列腺癌以來，健康一直欠佳，近年多次入院。韓聯社報道，久病纏身的盧泰愚近日因病情惡化入院。

盧泰愚1932年12月4日生於慶尚北道達城郡一個貧農家庭，1955年從陸軍士官學校畢業後入伍。1979年12月12日，時任國軍保安司令全斗煥發動政變奪權，盧泰愚率軍協助。全斗煥1980年出任總統，盧泰愚成為二把手，並擔任首任體育部長、內務部長、漢城奧運組委會主席、民主正義黨黨魁，逐步擺脫軍人形象，成為政壇重量級人馬，更獲全斗煥欽點為接班人。不過，全斗煥被指違反普選承諾，1987年觸發漢城（今首爾）及其他大城市大規模民主遊行，是1980年「光州事件」後韓國最大規模示威活動。盧泰愚在壓力下，於1987年6月29日發表《629民主化宣言》，宣布釋放政治犯並實行總統直選。

由政變共謀到民選總統

盧泰愚1987年底當選總統後，實行「北方外交」和蘇聯、中國等社會主義國家建交，並於1991年和朝鮮同時加入聯合國，獲積極評價。盧泰愚曾自詡為實現民主主義、提升韓國國際地位以及經濟發展作出了貢獻。不過，他任內韓國常有街頭示威，加上經濟不穩定，他1993年卸任前兩周，在一項民調中被選為韓國最差政客。

金泳三1993年就任總統後，徹查自全斗煥時期開始的官商勾結活動。盧泰愚1995年因私吞6.54億美元（約51億港元）秘密政治資金被捕。他當時曾公開道歉，流淚說：「我現在對身為前總統深感羞愧。」1997年4月，盧泰愚因軍事叛亂、收賄、武力鎮壓1980年「518光州民主運動」等被判囚17年並罰款2600億韓圜，同年12月他獲金泳三特赦，翌年初獲釋。

（韓聯社/路透社）