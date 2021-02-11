研究：BNT牛津疫苗疑致神經系統併發症

情况罕見 新冠患者併發症風險更高

在該項針對BioNTech疫苗和牛津疫苗副作用的最全面研究中，研究人員根據英格蘭3200萬名已接種疫苗成年人的數據，估計每1000萬名首次接種牛津疫苗的人中額外有38人患上吉巴氏綜合症（Guillain-Barre Syndrome）。此症患者的免疫系統攻擊周圍神經系統，導致急性肌肉癱瘓的疾病，患者會出現四肢疼痛無力等病徵。

數據涵蓋去年12月至今年5月接種疫苗的人士，其中包括2000萬名接種了牛津疫苗和1200萬名接種了BioNTech疫苗的人，並與200萬名對新冠病毒檢測呈陽性的患者作比較。科學家發現，接種BioNTech疫苗後的28天內，出血性中風（haemorrhagic stroke）的風險增加，估計每1000萬人會增加60宗個案，且女性的風險更高。蘇格蘭的數據支持牛津疫苗與吉巴氏綜合症有關，但沒發現BioNTech疫苗與出血性中風有關，而實際上新冠患者患上這7種神經系統疾病的風險更高。新冠患者中每1000萬人就有145宗吉巴氏綜合症病例，123宗腦炎、腦膜炎和脊髓炎、大腦和脊髓炎症的額外個案。新冠患者檢測呈陽性後首7天，患出血性中風風險也更高。

此外，美國總統拜登周一簽署行政命令，要求大多數入境美國的外籍旅客必須完成接種新冠疫苗，並取消了對中國、印度和歐洲大部分國家的嚴格入境限制，新措施將於11月8日開始生效，只有少數人享有豁免。

（金融時報/路透社）

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