空前「大氣河流」壓境 美西極端雨雪

美國國家氣象局周日（24日）發布警告稱：「未來24至36小時加州北部將面對前所未有的極端天氣，可能是歷史性的大氣河流將橫掃此區」。所謂「大氣河流」（atmospheric river）現象，是指來自廣闊海洋狹長的水蒸氣極密集氣流，當氣流抵達海岸和山脈時，會造成大量降雨和降雪，這種現象在美國西岸時有發生，但近日襲擊加州的「大氣河流」特別嚴重，每1米切面平均每秒有近1.5噸水蒸氣經過，屬於5級分類中的最高等級。

加州發山洪警報 影響逾700萬人

加州中部和北部大部分地區都已發出山洪警報，涉及超過700萬人。今年遇上極端乾旱天氣的首府薩克拉門托，預計降雨達到150毫米。三藩市和奧克蘭出現時速近100公里的陣風，降雨量70至100毫米；三藩市北面馬林縣降雨更超過300毫米。國家氣象局對北加州部分地區罕有發出降雨高風險警告。在內華達山脈，部分地區錄得時速超過160公里的陣風，預計降雪將達1.2米。

受山泥傾瀉影響，第70號公路封閉。西北部華盛頓州西雅圖附近有大樹因強風大雨倒塌，壓死車內兩人。加州和華盛頓州有數以萬計民居停電。當局預計，破紀錄大雨將會持續到周二。

加州目前有近94%土地被列作嚴重乾旱，今次暴雨將有助紓緩旱情，但專家稱要持續降雨幾星期，才有望達至有意義的改善，而今次雨帶無助加州西南部地區。美國國家大氣研究中心科學家法索洛（John Fasullo）稱，氣候變化令乾旱和暴雨等極端天氣頻現，造成更大破壞。

（華盛頓郵報/全國廣播公司/衛報）