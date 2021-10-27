華郵：氣候政策問題 拜登幕僚對華分歧

【明報專訊】《華盛頓郵報》昨報道，美國總統拜登的高級幕僚之間就氣候問題，在中國政策上出現分歧，關係陷入緊張。報道指出，總統氣候問題特使克里今夏告訴拜登，除非中美關係有改善，否則他無法實現應對氣候變化的目標，但國安顧問蘇利文等幕僚則拒絕為了在氣候方面取得進展而在人權等問題上遷就中國。
克里「主和」 蘇利文拒遷就中國
克里（John Kerry）多次推動拜登與中國國家主席習近平之間的直接外交，認為兩國關係改善有助下周日舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）取得更好成果。不過包括蘇利文（Jake Sullivan）在內的白宮幕僚，對僅靠美國就能說服中國減排持懷疑態度，因為正如華盛頓不願在外國壓力下徹底改變其能源政策，北京也是如此。
拜登政府在推動其氣候倡議同時，亦要求中國停止美方認為屬威脅台灣和打壓香港自由的舉措，以及結束對新疆少數族裔的大規模拘押等。處理這些優先事項的蘇利文，已排除為了在氣候問題上取得進展而遷就中國，他今春在一次安全會議上曾說，美國不是拿氣候變化上的合作與中國做交易。
為避免COP26可能出現令人失望的結果，克里今年初夏以來，力主中美元首通電話，希望於COP26前在氣候問題上找到共同立場，但拜登政府官員稱，蘇利文不同意克里的建議，認為這類通話「為時尚早」。
（華盛頓郵報）
相關字詞﹕蘇利文（Jake Sullivan） 克里（John Kerry） 中美關係 聯合國氣候變化大會（COP26）