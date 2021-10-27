華郵：氣候政策問題 拜登幕僚對華分歧

克里「主和」 蘇利文拒遷就中國

克里（John Kerry）多次推動拜登與中國國家主席習近平之間的直接外交，認為兩國關係改善有助下周日舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）取得更好成果。不過包括蘇利文（Jake Sullivan）在內的白宮幕僚，對僅靠美國就能說服中國減排持懷疑態度，因為正如華盛頓不願在外國壓力下徹底改變其能源政策，北京也是如此。

拜登政府在推動其氣候倡議同時，亦要求中國停止美方認為屬威脅台灣和打壓香港自由的舉措，以及結束對新疆少數族裔的大規模拘押等。處理這些優先事項的蘇利文，已排除為了在氣候問題上取得進展而遷就中國，他今春在一次安全會議上曾說，美國不是拿氣候變化上的合作與中國做交易。

為避免COP26可能出現令人失望的結果，克里今年初夏以來，力主中美元首通電話，希望於COP26前在氣候問題上找到共同立場，但拜登政府官員稱，蘇利文不同意克里的建議，認為這類通話「為時尚早」。

（華盛頓郵報）