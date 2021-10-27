減排「噩耗」頻傳 氣候大會吹淡風 富國捐款滯後 疫下溫室氣體回彈

富國曾在2009年承諾，2020年起的5年間會每年向窮國提供1000億美元，以助窮國應對及適應氣候變化，加拿大和德國負責在今屆大會前制定實施計劃。計劃沒交代富國去年實際的捐款，但相信未達1000億美元的目標，料明年可取得重大進展，有信心在2023年實現目標，此後每年的資金更可能超出目標。氣候融資是今屆大會的四大目標之一，有環保組織和窮國本來就質疑承諾的資金不足，今次富國未能履行承諾，恐令大會更難就氣候援助談判。

本世紀末全球恐升溫2.7℃

大會另一目標是推動各國制定更進取的2030年減排目標，以確保2050年達到淨零排放。《巴黎協定》的目標是將全球氣溫升幅控制在較工業化前水平高2℃內，更理想是1.5℃內。科學界指若要達到2℃的目標，全球溫室氣體排放水平在2030年應減少25%，要達到1.5℃目標更需減少45%，以避免熱浪和風暴等嚴重後果。惟聯合國氣候變化框架公約（UNFCCC）周一指出，按照各國目前的承諾，2030年的全球排放水平將較2010年高16%，遠遠未達標，若不提出更進取的承諾，本世紀末的全球氣溫更可能較工業化前水平高2.7℃。

世界氣象組織（WMO）同日指出，受疫情下的封城措施影響，碳排放量曾短暫下跌，但去年大氣的二氧化碳濃度仍飈升至413.2百萬分點濃度（ppm），二氧化碳、甲烷和一氧化二氮等溫室氣體的濃度升幅高於過去10年的平均水平。秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）警告，現時的情况正偏離正軌，促各方重新審視工業、能源及運輸系統以至整個生活方式。

澳洲保守淨零排放目標出爐

截至本月12日，《巴黎協定》近200個締約方當中，約143個已向UNFCCC提交新承諾，但最近數周的承諾大多來自佔全球排放比例不高的小國。作為燃煤和天然氣主要輸出國，澳洲昨日終加入2050年達到淨零排放的行列，未來20年將投資逾200億澳元（約1168億港元）在低排放科技，包括碳捕獲技術和降低太陽能成本，但被批未有計劃限制使用化石燃料，亦沒制定更進取的2030年減排承諾，僅維持較2005年水平減少26%的目標。

歐盟和美國是僅次於中國的全球第二和第三大排放源，今年已分別制定新承諾，歐盟將2030年減排目標由40%升至55%，美國則是50%至52%。惟一些主要排放國仍未提交新承諾，包括中國和印度，而巴西的新承諾比原先版本還要弱。負責主持大會的英國首相約翰遜上月曾在聯合國大會稱「邁向綠色很容易」，但他周一改變口風，承認這次大會將非常艱難，「我非常擔心，因為大會可能出亂子，亦可能無法達成我們需要的協議」，但強調大會仍可能達成目標。

（路透社/金融時報/BBC/獨立報）