歐盟擬重開駐阿富汗外交機構

王毅訪卡塔爾 見塔利班代表

全球多國正試圖尋找如何跟塔利班政權打交道。歐盟曾表示會採取「校準方式」尋求與塔利班接觸，但並非承認其政權。歐盟認為有需要在塔利班領導的阿富汗發揮作用，游說塔利班保障人權和履行阻止阿富汗再成恐怖主義輸出國的承諾，並協助預防人道危機。

保安由誰負責成爭拗點

《金融時報》引述知情人士報道，歐盟對外事務部計劃重開喀布爾一個代表處作辦公場所，成員國的外交官也可使用，但要先解決保安問題。布魯塞爾上月派出考察團評估外交官重返喀布爾的可行性，以確保具有效途徑來執行已承諾的價值10億歐元（約90.3億港元）援助計劃。

過去一個月，歐盟試圖說服塔利班允許私人保安人員或成員國的警衛保護歐盟代表處的大樓，但據報現已不情願地接受外交代表機構必須由塔利班安全部隊守衛的規定。但歐盟發言人稱尚未就安全規定作最終決定。

（金融時報/路透社）