蘇丹軍方政變 軟禁過渡政府總理

自掌權30年的前總統巴希爾在2019年4月示威浪潮中被軍方倒戈推翻後，經過數月談判，軍方與公民組織「自由與變革力量」達成分權協議，建立過渡政府「主權委員會」，但軍人與文官時有摩擦，與巴希爾有聯繫的軍人和民間領袖上月發動政變失敗後，緊張局勢進一步加劇。

有報道哈姆杜克、大批內閣成員和其他公民社會領袖被軟禁家中。但一份透過資訊部facebook專頁發放的聲明表示，上述人士被移送至「不明地點」，又指哈姆杜克是因拒撐政變而被扣押，呼籲民眾和平示威以「捍衛革命」。

民眾上街 求「捍衛革命」

聲明又提到國內網絡中斷，首都喀土穆的主要公路及大橋關閉。代表軍方的蘇丹主權委員會主席布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan）發表電視演說，確認解散過渡政府，批評政客內訌和引發暴力，聲言會在2023年7月舉行大選。

（BBC/路透社）