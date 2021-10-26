俄黑客攻IT供應鏈 華府：謀掠雲端數據

微軟客戶保安與信任業務集團副總裁伯特（Tom Burt）周日（24日）更新網誌，介紹微軟取名代號為「鍩」（Nobelium）的俄羅斯黑客組織之最新動靜——該組織被指去年攻擊華府其一最大軟件供應商SolarWinds，影響包括政府部門的多達1.8萬個客戶，拜登政府今年4月正式指控幕後黑手是俄國情報部門「俄羅斯對外情報局」（SVR），繼而宣布驅逐俄方駐美官員等制裁行動。

伯特在網誌表示，「鍩」一向有攻擊全球資訊科技供應鏈，但今次對象有別，即提供客製化、部署和管理雲端服務的「經銷商和其他技術服務供應商」。他指「鍩」的最終目標相信是依附到經銷商對消費者資訊科技系統的任何直接准入渠道，從而更易冒充受害組織所信賴的科技伙伴，藉此取得其下游顧客的准入許可。《紐約時報》稱，黑客活動有機會藉此竊取政府電郵、國防技術或疫苗研究等寶貴資料。

微軟：瞄準雲端經銷商

網誌提到，微軟今年5月起開始留意這波攻擊，後者夏天起明顯增強，在7月1日至10月19日期間，該公司向609個客戶通知它們被「鍩」攻擊合共22,868次，甚至多於在此之前3年的總數（20,500）。微軟宣稱入侵成功率僅有「個位數」，但《紐時》指微軟未提供可供判斷入侵嚴重性的充分資料。

伯特接受《紐約時報》訪問時承認，新一波黑客攻擊「非常大，而且仍在繼續」。他在網誌分析指，「鍩」的近期活動再次顯示俄羅斯試圖在科技供應鏈的不同位置取得「長期和系統性的准入」，針對涉及俄羅斯政府利益的對象隨時建立監控機制。

美官員：料背後涉俄情報部門

華府官員向《紐時》確認稱，這輪行動明顯旨在取得儲存在雲端的資料，看來也是SVR所為。《紐時》同時提到，中國黑客正加緊嘗試複製俄羅斯最成功的黑客技術。

美國政府原鼓勵各界將數據儲存於較易於保護資料的雲端，但網絡專家表示，俄方近期黑客攻擊正正提醒雲端不是萬全之策，尤其是當雲端管理者採取的保安措施有所不足。一名不願透露姓名的高官則稱，假使雲端服務供應商採取基本的網絡安全做法，「本可抵禦這種粗淺普通的黑客操作」。

（紐約時報/路透社）