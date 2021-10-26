泰企外銷「黑心」醫用手套 數億流入美國

CNN揭發 二手貨扮新製

CNN指出，儘管這些劣質手套對前線醫護人員和病人構成風險，但華府未能有效打擊，部分原因是疫情高峰期間，當局暫停實施醫療防護裝備的入口規定，至今未恢復。今年2、3月，有美國企業曾向海關及邊境保衛局（CBP）和食品及藥物管理局（FDA）投訴，稱他們收到來自一家泰國公司的有問題手套，但該泰企之後數月續將數千萬隻手套運往美國，最近一批7月運抵。

報道稱，佛羅里達州商人基爾申（Tarek Kirschen）去年底向泰企Paddy the Room訂購一批價值200萬美元（約1560萬港元）的手套，再售予美國分銷商，但他收到客戶投訴指貨品有問題，到第二批貨運抵時親自驗貨，發現全是二手貨，「有些很骯髒，有些還有血迹，有些顯示生產日期是兩年前」。基爾申退款給客戶並銷毁手套，今年2月向FDA舉報。

另一美國商人齊斯金（Louis Ziskin）向同一公司落單270萬美元（約2100萬港元），發現來貨大多並非標準的丁腈（nitrile）膠手套，而是用低級乳膠或乙烯基塑料製造，而且大多十分骯髒。

泰方突擊涉港人工場 疑有中國「貨源」

齊斯金發現問題後今年2月通知CBP和FDA，但入口紀錄顯示，Paddy the Room此後仍有28個貨櫃共逾8000萬隻手套運入美國，直至8月FDA才向港口職員發警告，要求扣檢該泰企的貨物。CNN分析入口紀錄，指其他美國分銷商疫下向上述泰企購買近2億隻手套，不清楚流入後的去向。CBP稱正對該泰企展開刑事調查。

報道指泰國食品及藥物管理局人員去年12月曾突擊搜查Paddy the Room的山寨工場，發現許多載滿手套的垃圾袋，工人正將舊手套塞入假冒泰國最大醫用手套品牌Sri Trang的盒中，當局拘捕倉庫持有人，但未成功起訴一名香港居民租戶。但數月後當局再發現該公司將地下工場搬到另一倉庫。泰方表示近月至少10度就「黑心手套」突擊檢查，其間發現工人洗刷用過的手套並以食用色素染色。官員懷疑許多手套是從中國和印尼運往泰國清洗及重新包裝。

（CNN）