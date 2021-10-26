同盼「與病毒共存」 葡萄牙謹慎放寬防疫成對比

九成接種率 大型活動仍須守規定

《華爾街日報》報道，葡萄牙過去1個月平均每天僅6人染疫死亡，遠低於今年1月高峰時的約290人。夏天以來每日新增確診和住院人數呈反覆下降趨勢，目前平均每日新增約750例確診，遠低於1月時近1.3萬宗；疫情高峰時每日近6700人染疫住院，目前僅約320人。政府資料顯示，50歲以上者幾乎全部已接種最少一劑疫苗，25至49歲者達95%，12至17歲者亦有88%。Our World in Data網站資料顯示，人口1000萬的葡萄牙，至少接種一劑疫苗者約89%，高於美國和英國的65%和73%比例。

報道提到，儘管疫苗接種率領先世界，但葡萄牙在放寬防疫上仍顯得十分謹慎。手部消毒液在首都里斯本仍隨處可見，一些教堂仍會在座位區拉起繩子確保社交距離，大型集會活動仍須遵守防疫規定，搭乘公共交通、校園內10歲或以上學生、食肆及商店僱員等仍強制戴口罩。當局近期解除體育館只限3成觀眾的規定，但進場球迷要出示已接種、檢測陰性或近期病癒的證明，在場內亦須戴口罩。

葡萄牙的情况與英國形成鮮明對比，英國疫苗接種率低於葡萄牙，但幾乎解除所有防疫限制，試圖「與病毒共存」，結果確診激增和死亡上升，再次封城的聲音重現。報道指葡萄牙對恢復生活正常小心翼翼的態度，可能成為其他疫苗接種率愈來愈高、思考如何解禁防疫措施國家的指標。

世衛：疫苗非萬靈丹 需配防疫措施

世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦周日（24日）接受德國之聲訪問時直言，光靠接種疫苗無法終結新冠疫情，「接種疫苗只是手段之一，不是萬靈丹」。她指出，儘管「突破性感染」不算常見，但接種疫苗不代表不會將病毒傳染他人，「仍能看到疫苗接種率高的國家感染率上升……即使已打過疫苗，真正有力的科學論據就是繼續搭配其他防疫措施，直到全世界的人都得到保護」。她強調終結全球新冠疫情的唯一途徑是富國及早分享疫苗、診斷和治療方式等。

（華爾街日報/紐約時報）

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