英疫情惡化 「B計劃」啟動聲起 《觀察家報》：政府正徵詢地方意見 謀變陣應對冬季危機

醫療瀕崩潰 專家：今冬將受三重打擊

英國官方周日（24日）公布新增39,962宗新冠病例、再多72人死亡。雖然新增個案由上周四（21日）破3個月新高的52,009宗病例和115人死亡回落，但英國公立醫院現已人手短缺以至部分手術要取消，皇家婦產科學院主席昨稱若確診個案趨勢持續，連為產婦分娩也應付不來。專家警告，英國今冬會面對新冠、流感及呼吸道合胞病毒感染（RSV）3種呼吸系統疾病的「三重打擊」。國民保健服務聯盟（NHSConfed）日前提出，有必要制止醫療服務陷入冬季危機。

7月解禁後接種率放緩

綜合分析英國病例激增原因，主要在於英國較許多國家更早放寬社交距離措拖。英國政府於7月19日近乎完全解除防疫限制，迎來「自由日」，民眾可進出沒有人數限制的場所，且相比法德西班牙等國，英國人更不願意戴口罩。

英國雖屬最早啟動接種新冠疫苗的國家，惟陸續有研究反映疫苗效用會隨時間減退，而且新冠病毒屢見傳染力更強的變種，當有些國家已於夏天開始施打加強劑時，英國接種人數卻放緩，整體完成接種比例近月被擠出全球頭十位，青少年接種和「補針」都晚於許多國家。

衛生大臣賈偉德昨（25日）受訪表示，英國很可能強制國民保健服務（NHS）職工接種新冠疫苗，最快數周內執行，但仍堅持目前未至於要啟動B計劃，即使他上周曾警告在冬季單日新增確診可能上升到10萬宗，9月又表示政府在必要時為使NHS免於「不可持續的壓力」，可能推行額外控疫措施。NHS約95%醫護職工接種疫苗，但仍約有10萬人未接種。

專家批現狀「不可接受」

英國新型與新興呼吸道病毒威脅顧問小組（NERVTAG）成員、倫敦帝國學院教授奧彭肖（Peter Openshaw）批評現狀「不可接受」，他表示：「我們大概每55人就有1人感染，這比起西歐大部分國家是極高的比率……B計劃包含的措施明智而不具破壞力。」工黨認為，約翰遜政府首要任務應是令現行側重接種疫苗的A計劃，推行得更有效，如科學家主張在家工作和戴口罩，就應啟動B計劃。自由民主黨除了主張強制戴口罩和指示在家工作等，更提出政府應考慮在冬季到臨前再次封城。

《觀察家報》報道，英國衛生安全局（UKHSA）上周五（22日）在一份標示「官方機密」的備忘錄表示，迫切徵求地方行政官員和領袖對「馬上推行冬季計劃，即B計劃」的意見以呈交內閣。不過倫敦衛生與熱帶醫學院（LSHTM）昨發表政府支持進行的模型推演預測，指即使沒有B計劃，預計新冠個案將在未來數周急速下跌，聖誕節前降至每日新增5000宗左右。

（路透社/BBC/衛報/獨立報）

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