古巴漢示威重囚10年

據其家人和人權組織表示，38歲的佩雷斯豐塞卡（Roberto Perez Fonseca）是在距離首都哈瓦那35公里的聖何塞德拉斯拉哈斯一間法院被判刑，裁決在10月6日出爐，但其家人直至上周才獲悉。

官只聽警證供 家屬斥殺雞儆猴

今年7月11和12日，古巴全國逾50個城鎮出現街頭示威，抗議生活條件嚴苛和政府打壓，高喊「自由」和「我們餓了」等口號，其規模被視為1959年古巴共產革命以降首見。據美國邁阿密的人權組織Cubalex所指，古巴當局拘捕約1130人，逾半至今仍被羈押。

法院裁定佩雷斯豐塞卡的藐視法庭、擾亂公眾秩序和煽動犯罪等罪名成立。3名法官在庭上只聽取聖何塞德拉斯拉哈斯一名警員的證供，佩雷斯豐塞卡的一名親戚和一名朋友被指偏袒無法作證。法庭文件顯示，該警員指控佩雷斯豐塞卡煽動他人投擲石頭和水樽，其本人投擲的石頭更擊中自己手腕以及一輛警車。但佩雷斯豐塞卡的母親質疑，判決只為殺雞儆猴。

目前有聲音號召11月15日再舉行新一輪示威，古巴政府已下令禁止，並警告參與者會面臨刑事後果。古巴國家主席迪亞斯-卡內爾在Twitter歸咎美國幕後支持破壞古巴穩定的人。

（法新社）