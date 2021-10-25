沙特允2060年前「淨零排放」

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）10月31日到11月12日在蘇格蘭格拉斯哥舉行，各國尋求設定更進取的減排目標以對抗全球暖化。穆罕默德在COP26快將召開前，於「沙特綠色倡議」會議以預錄影片發言，說：「沙特阿拉伯王國計劃以碳循環經濟方案，配合發展計劃，目標在2060年前達成淨零排放……同時保持沙特王國在鞏固全球原油市場安全穩定的領導角色。」

最大石油出口國 被批慢速抗暖化

沙特國營傳媒報道，聯合國秘書長古特雷斯與沙特國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz al Saud）通電話時，讚揚沙特的減排倡議。

全球最大石油出口國沙特經濟極之倚賴化石燃料業，雖然曾表示計劃開拓其他產業，以減少對燃油和燃氣業的倚賴，但一直未見成績。沙特在對抗氣候變化方面被批評動作太慢，在「氣候行動追蹤」（Climate Action Tracker）組織的全球氣候變化績效報告上包尾，被評為行動「嚴重不足」。沙特今年3月矢言透過各式倡議，為全球貢獻4%以上的碳減排量，包括在2030年前實現50%電力來自可再生能源，並種植數十億棵樹。

同為石油輸出國組織成員的阿拉伯聯合酋長國，以及全球第二大溫室氣體排放國美國，均已宣布在2050年前實現淨零排放。

（路透社）