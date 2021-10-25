棕櫚吸碳差 佛州換樹 難遮蔭 專家稱「溝淡」一舉多得

南佛州城市西棕櫚灘（West Palm Beach）應變力與氣候變遷事務經理雷福德（Penni Redford）表示，棕櫚樹吸碳率不及其他佛州土生大樹冠樹木，而遮蔭、冷卻街道及行人路，幫助對抗城市熱島效應的能力亦遜色。

科學家指出，目前全球大氣平均二氧化碳濃度達80萬年以來新高，科學家正研究碳捕集與封存，其中一招是「陸地碳吸存」（terrestrial sequestration），簡單而言就是靠植樹。碳吸存（Carbon sequestration）也稱作碳截存、碳封存或碳固定，是將二氧化碳以各種形態儲存起來。 自然界中主要的碳吸存者是海洋和植物及其他行光合作用的有機生物，藉着生物機能吸收大氣中的二氧化碳。

闊葉針葉樹吸多40倍碳

不過，棕櫚樹並非吸碳能手，南佛州一棵棕櫚樹一生平均只可吸收75磅二氧化碳，但橡樹、桃花心木（Mahogany）、松樹、雪松（cedar）一生可吸逾3000磅二氧化碳，因此少種棕櫚樹，騰出空間多種闊葉樹或針葉樹，對於應對氣候危機似乎是明智之舉。

西棕櫚灘和另一南佛州城市邁阿密海灘（Miami Beach）帶頭推出計劃，多種擅於應對氣候變化的樹。根據邁阿密海灘計劃，2050年之前，棕櫚樹不能佔公共地方樹木量的25%。西棕櫚灘則會每年分派1000棵土生樹木讓市民及商戶種植。雷福德舉例說，種植樹冠面積大的南方常綠橡樹一舉多得，既抵得住偶爾的洪水和颶風，亦不怕鹽水，又可供雀鳥棲息、苔蘚和鳳梨科植物棲息。

（CNN）