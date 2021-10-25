吹哨者指控fb忽視非英語用戶安全

批評朱克伯格不負責任

在《觀察家報》周日（24日）刊出的訪問中，豪根批評朱克伯格不負責任，指他全面掌控fb，但無監督公司運作，亦沒展現出有意在顧及公眾安全的水平上管理公司。豪根稱若fb所有股東在管理公司上都有同等發言權，公司領導層人選將會改變。她又表示，監管機構必須迫使fb對其內部資訊更加透明，而fb其中一項要做的關鍵改革是設立一個正式機制，讓監管機構發現問題時可要求fb提交報告。

豪根又向《觀察家報》表示成為吹哨者不是她的「A計劃」。她稱由於憂慮fb在非英語市場如非洲及中東缺乏安全控制，例如埃塞俄比亞的人口販子和武裝組織都利用fb平台，成為她決定採取行動的關鍵因素：「我採取我認為有需要的行動來拯救人們的性命，特別是南半球的人正因為fb將盈利置於人們之上而受到威脅。若我不提供這些文件，它們就永不會曝光。」

今年5月豪根離開fb後向《華爾街日報》和美國國會披露大批文件，傳媒繼而報道fb內部一直知悉旗下產品如何引起仇恨、損害兒童心理健康等，但為牟利對相關問題和不實資訊視若無睹。她繼本月5日出席美國參議院一個小組委員會的聽證會後，周一（25日）亦將到英國國會作證。

（觀察家報）