內部報告揭fb涉助長印度宗教衝突

研究人員在報告指出，印度的印度教教徒和穆斯林用戶表示他們受到fb和WhatsApp上大量鼓動衝突、仇恨和暴力的內容影響，例如指摘穆斯林散播新冠肺炎、穆斯林男性以印度教女性為結婚對象是「穆斯林接管印度」的一種方式等言論。有穆斯林男子向研究人員表示，若fb再這樣運作多10年，平台就會只餘仇恨內容；除非fb加強監管煽動衝突的內容，否則印度將成為所有人都難以生存的地方。很多用戶亦認為fb有責任減少有關內容在fb動態頁面和WhatsApp上出現。

兩團體煽動反回 研究員倡封鎖無果

《華爾街日報》引述另外兩份fb團隊今年較早時針對濫用fb服務的研究報告，指有兩個跟印度執政黨有聯繫的印度教民族主義團體，在fb發表反穆斯林的煽動內容。報告研究人員建議封鎖其中一個團體，指對方違反fb仇恨言論規定，但該團體至今仍在fb運作；另一組織曾發表《可蘭經》呼籲男性強姦其女性家人的假信息，但至今仍在fb活躍。

fb研究員實測 接收大量問題資訊

fb更被揭可能早知道印度用戶面對的問題。《紐約時報》上周六亦引述fb前產品經理豪根（Frances Haugen）披露的文件報道，fb研究員2019年2月開設新帳戶，用戶身分設定為「生活在印度喀拉拉邦的人」。「新用戶」在3周內按fb演算法建議加入群組、收看影片和發掘新專頁，結果發現帳戶動態消息頁面充斥兩極化的假資訊、民族主義及血腥暴力內容。文件亦指出朱克伯格支持的一項專注讓親友作有意義交流的計劃，如何在印度、特別是新冠疫情期間造成更多錯誤資訊，並認為fb在印度缺乏足夠資源解決它帶到印度的問題。

fb研究員在去年7月的報告建議，就建立用於處理印度煽動內容的底層技術系統增撥資源，及建立煽動內容資料庫、在WhatsApp設立舉報機制。

拒回應印度個案 fb：已封違規者

fb發言人斯通（Andy Stone）拒絕評論上述印度教民族主義團體在fb的活動事件，但稱經調查後已封鎖違規的個人及團體，又表示fb已增加投資打擊仇恨言論的相關技術，全球fb平台的有關言論亦正減少。

（華爾街日報/紐約時報）