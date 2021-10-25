審查模式「青出於藍」 極權政府易複製遏異見

爆示威後研究「互聯網主權」

中國自1998年起組建的互聯網審查系統「防火長城」，屏蔽數以千計外國網站，使政府能更有效地控制國民可獲資訊。《紐約時報》分析認為，這系統使當今中國年輕人習慣了本土應用程式和網站，不甚關心網絡審查或獲取政治敏感信息，即使可以也不慣從Google等外國網絡途徑接觸第三方資訊。

2011至2012年間，莫斯科等大城市爆發蘇聯解體以來最大規模反政府示威，抗議普京持續執政，互聯網成為討論政治和動員示威園地。俄國遂開始跟中國研究「互聯網主權」，從技術和法律層面着手籌備俄版防火長城。2019年4月，國會杜馬通過《主權互聯網法》，並於同年底完成可跟國際網絡區分的國內版互聯網「RuNet」測試，務求國內網路服務供應商（ISP）直接將數據引至政府控制的路由點，甚至建立本土域名系統（DNS），確保俄羅斯網絡毋懼外國孤立仍能運作。

美國密歇根大學研究人員和俄羅斯電訊專家告訴《紐約時報》，俄國的過濾技術由RDP.ru等公司提供。跟政府有聯繫的RDP.ru，現還向白俄羅斯和哈薩克輸出相關技術。

（紐約時報/BBC）