俄「數碼鐵幕」 逼電訊商裝黑盒「濾網」 紐時：遙控封網減網速 官員稱流動網絡全覆蓋

報道依據17名匿名俄羅斯電訊專家、社運人士、研究人員和學者的理解，加上所得政府文件等內容，指俄羅斯監管部門「俄羅斯聯邦電訊、資訊科技和大眾傳媒監督局」（Roskomnadzor）先是向全國的網絡及通訊供應商發出一系列電郵和表格，要求商家提供流量、速率，設備規格等技術詳情，之後便派員在那些公司的電腦系統和伺服器，加裝儀器（黑盒）。有些情况下，那些器材還會被鎖在鐵籠內。Roskomnadzor運作的莫斯科中央系統從此能遙控「黑盒」，影響逾1.2億個俄國住宅互聯網及無線上網用戶。

俄監管部門：外國社交平台無視法規

Roskomnadzor在其聲明中強調，該國法律禁止煽動和分裂國家的內容，禁止對國民有害和構成威脅的內容，例如吸毒和極端組織，並指摘一些外國社交平台無視俄國法規，未有直接回應其過濾技術。

俄國2019年11月生效的《主權互聯網》法，強制互聯網提供商要應政府要求安裝「應對威脅的技術」，包括附有可供政府跟蹤、過濾和重新路由網絡流量軟件的設備。執政「統一俄羅斯黨」資深國會議員、國會杜馬信息政策委員會主席欣施泰因（Alexander Khinshtein）今年3月曾披露，俄國主要電訊及互聯網服務供應商諸如Rostelecom、MTS、MegaFon、Vympelcom，機房內皆安裝了上述採用「深度封包檢測」（Deep packet inspection；DPI）技術的設備。這種網監設備能夠在需要時對特定資料作出識別、改變路徑或阻截，手法被形容為「打開信封看內容」。

俄Twitter用户下載特定相片變慢數倍

俄國在網絡供應商與通過手機、手提電腦等瀏覽網頁的用戶之間架設審查技術，就能攔截電郵，過濾網絡流通數據，減慢上網速度，或者刪除任何想封鎖的內容。一名知情官員上周告訴《紐約時報》，該技術目前裝置於電訊商500個地點，已覆蓋100%流動網絡流量及73%寬頻流量，預計明年還將擴設於另外逾1000處。該組設備今春「初試啼聲」，例子包括使俄國的Twitter都緩慢下來（例如尋常只消4秒就能下載的示威圖片檔，在俄國運用這技術後總共要花34秒），一些跟在囚反對派領袖納瓦爾尼有關聯的網站等亦被封鎖。

普京政府近年逐步以強硬手段、審查技術和法律威嚇等收緊網絡空間，像2018年一度禁用很多社運人士愛用的Telegram，針對2018年印古什地區和2019年莫斯科的反政府示威浪潮而關閉互聯網；今年又以法律條例名義要求YouTube、facebook、Instagram、Twitter屏蔽指定內容。

上月選舉 逼Google蘋果刪反對派配票App

上月全國選舉前，當局威脅拘捕Google和蘋果公司的當地職員，使該兩間公司移除納瓦爾尼陣營供應選民配票用的應用程式。

（紐約時報）