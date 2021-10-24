社會黨巴黎市長加入戰團

被譽「最綠色」市長 民調明顯下風

社會黨本月14日提名62歲的伊達爾戈為總統候選人。伊達爾戈生於西班牙，兩歲時隨父母移民法國，逃離佛朗哥獨裁政權，14歲入籍。她2001年起任巴黎第一副市長，2014年「坐正」，去年連任。伊達爾戈憑領軍應對2015年巴黎恐襲和2019年聖母院大火的表現享譽，她任內促進環保控排，推動踩單車代步，限制汽車時速30公里等，獲譽為「最綠色」市長。其政綱也強調環保與社會議題，主張「重新工業化」法國，建設低碳經濟體，以及為全國婦女發聲。但她的政策惹駕駛人士不滿，又因首都盜竊率高和垃圾問題受批評。

問題是社會黨自奧朗德執政期間無力重振經濟後長期積弱，拖累伊達爾戈的支持率。民調顯示其支持度僅5%至5.5%，甚至低於極左「不屈法國」的梅朗雄和綠黨的雅多。

（綜合報道）

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