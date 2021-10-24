極右紅人崛起 料選法國總統 澤穆爾支持度超越馬林勒龐 明年大選形勢急變

政治記者出身 右翼政評節目大受歡迎

法國輿論原先認為，明年大選最終會由現任總統馬克龍再次對決領導極右政黨國民聯盟（RN）的馬林勒龐。但過去一個月形勢突變，Harris Interactive民調10月6日的數據顯示，澤穆爾支持度較9月底上升4個百分點到17%，首次超越馬林勒龐（15%），跟首次被列入的9月初同一民調相比，更是颷升10個百分點，令民調專家驚訝。《世界報》/Ipsos-Sopra Steria民調上周五最新結果也顯示，澤穆爾以16-16.5%領先馬林勒龐的15-16%，反映63歲的澤穆爾確有力角逐馬克龍以外的另一個次輪投票候選席位。

有別於長期在建制邊緣的馬林勒龐，澤穆爾看似法國精英知識分子的典型成員。他畢業於巴黎政治大學，曾任政治記者，一直活躍於傳媒，如在《費加羅報》專欄等發表文章，幾乎每日亮相電視和電台，包括高峰時有逾100萬觀眾的右翼電視台CNews晚間政評節目。

自比特朗普 主張反移民白人民族主義

法國傳媒指出，澤穆爾的部分觀點甚至比馬林勒龐更右傾。他曾兩度因煽動仇恨被定罪被罰款，被法國司法部長形容為「危險的種族主義者」和「猶太人大屠殺否認者」。其父親雖是1950年代從阿爾及利亞移民到法國的柏柏爾猶太人，但澤穆爾持反移民和白人民族主義主張，聲稱納粹傀儡貝當是拯救法國猶太人而非送他們入集中營，又主張驅逐非洲留學生等200萬名外國人出境。他揚言「白種異性戀男性」正受到少數族裔及「同性戀游說團」威脅，又警告除非停止接收移民，否則法國將被外國人佔領，淪為「伊斯蘭共和國」。

澤穆爾本人尚未宣布參選，但有名為「澤穆爾之友」的組織正為他籌措競選經費、收集至少500個政客提名參選的簽名。因被廣播監管部門歸類為政客，他9月起無法再主持電視節目，但在發表暢銷新書La France N'a Pas Dit Son Dernier Mot（暫譯《法國未至於講臨終遺言》）後四出亮相辯論會宣傳。

他在書中自比美國前總統特朗普，外界也認為他善用媒體和網絡宣傳的風格跟特朗普頗為相似。但澤穆爾明顯對政治光譜接近的馬林勒龐構成威脅，他也主動抨擊後者為拓展票源而偏離種族主義的反移民立場是「太軟弱」。

（綜合報道）

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