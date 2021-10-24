氣候大會會場附近泄漏甲烷

排放量相當於一年50噸

倫敦皇家霍洛威大學研究員發現，距離大會會場約1.6公里的一條輸氣管道正泄漏甲烷，估計排放量相當於每年50噸，與500隻牛的排放量相若。研究員費希爾（Rebecca Fisher）直言這比他們以往見過的泄漏都大得多。

蘇格蘭天然氣網絡（SGN）稱正進行修復，但無法立即關閉管道並維持供應，又指該市已在廣泛更換管道。

若以20年為期限來衡量，甲烷的升溫潛能值是二氧化碳的80倍以上，但甲烷在大氣的壽命約為10年，二氧化碳則達100年以上。換言之，減少甲烷排放可對氣溫更快產生影響，故是今次大會重點之一。美國和歐盟推動在2030年或之前，將人為甲烷排放削減30%，獲33國支持，但主要排放國中國、俄羅斯和印度尚未加入。

甲烷是天然氣主要成分，化石燃料佔人為甲烷排放約35%，垃圾堆填和農業則分別佔約20%和40%。費希爾指以人為甲烷排放源計，石油和天然氣設施泄漏或最易處理。

（金融時報）