演算法質疑聲更響 監管難達共識

fb被指刻意置頂惹怒用戶內容

社交平台一般不會按照時序向用戶展示內容，而是透過用戶網絡行為去評估其傾向，例如其所發帖文、相片、文章、以及對其他人發表內容給出的表情符號等。fb的演算法系統會透過人工智能分析超過1萬個因素，用戶用得愈多，fb掌握的資料就愈充份，然後可將或令用戶有反應的資訊加強呈現到用戶頁面，包括其他人張貼的內容和廣告等。吹哨人豪根早前指，fb的演算法會刻意將令用戶感到憤怒或有情緒反應的內容，放到用戶頁面的最上位置，當中用戶點擊「嬲嬲」的內容，較「讚好」的內容更為fb所留意。另外，演算法可推測一個人的性格、興趣和政治取向等，從而向用戶建議「適合」的群組乃至個人給用戶認識，甚至加入或結交。

隨着近年社交平台面對愈來愈多質疑聲音，演算法的角色成為焦點，豪根的爆料更令政界加強監管社交平台的聲音更響。事實上，過去一年美國國會已提出或重提最少5條聚焦於社交平台演算法的法案，歐盟、英國和中國也正進行類似監管討論。但要在監管方式達成共識不容易，以美國為例，民主黨傾向希望科企加強打壓仇恨言論、陰謀論和假消息，右派則反對束縛，質疑這相當於審查。整個討論都涉及美國憲法第一修正案賦予國民言論自由的範疇，不少法律學者質疑，限制某類言論的「曝光率」，正正就與第一修正案有牴觸，這在以往多次法庭判決已顯示出來。

fb克萊格：一刀切將有反效果

對於是否向演算法開刀，fb全球事務副總裁克萊格警告要十分小心。他本月較早時接受美國全國廣播公司（ABC）訪問時說：「如果我們一刀切移除演算法，第一件會發生的事是人們會看到更多仇恨言論、假資訊和有害內容。為什麼？因為這些演算法系統正正是設計為巨大的垃圾過濾器，以找出和降低壞內容的排位。」

美國有線新聞網絡（CNN）指出，演算法有效為海量的資訊進行篩選，可見將來都不會被取代，但有方法可改善，例如增加透明度和容許用家自己控制，以及有獨立第三方進行監察。

（綜合報道）