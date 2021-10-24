非牟利組織協助吹哨人 募款不易

「吹哨人援助」2017年成立，援助對象包括「烏克蘭門」吹哨人、披露前總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基通話內容的情報官員等。他們為吹哨人提供免費法律服務、保鑣、加密電子通訊設備，以至為遭受創傷的吹哨人提供心理治療等。政治新聞網站Politico上周報道，其捐款人包括eBay創辦人奧米戴爾（Pierre Omidyar），令組織頓成焦點。

由於擔心面臨財雄勢大的舊僱主提出訴訟甚至下獄，很多潛在吹哨人卻步。「吹哨人援助」創辦人泰伊（John Tye）曾任國務院官員，2014年披露國家安全局利用法律漏洞、在沒搜查令或合理懷疑下搜查國民電郵和通話，結果耗費1.3萬美元（約10萬港元）聘請律師。吹哨人有時可獲賞金作回報，但難以保證成功，過程也可能耗時數年。其行政總裁劉仚（Libby Liu）指，企業和政府權力愈來愈大，但沒人應該因害怕而在良知上妥協。

他們今年初接到豪根求助，開始聯絡過去的支持者，包括奧米戴爾的非牟利組織，但因無法透露此案細節，一直難以籌募資金。劉仚堅信案件細節曝光後，帶來的影響將能吸引捐款，「這是一場賭博」。豪根本月初公開身分，即登上各大傳媒頭條，但捐款未立即增加，該組織為此案設立網上眾籌，只達到10萬美元（約78萬港元）目標的近六成，直至一周多前終有捐款湧入。劉仚和泰伊稱，儘管資金仍未足以抵消此案成本，但新捐款已令他們鬆一口氣，相信此案的影響或需要一點時間沉澱。

（華盛頓郵報）